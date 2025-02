Tribunal dá razão ao SNBP no processo contra a Câmara Municipal de Coruche

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria decidiu favoravelmente sobre a acção judicial interposta pelo Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) contra a Câmara Municipal de Coruche.

O processo, iniciado em 2023, visava a reposição do pagamento do trabalho suplementar realizado pelos Bombeiros Municipais de Coruche desde Dezembro de 2021, no âmbito de uma escala de prevenção mensal.

A decisão judicial reconhece o direito dos Bombeiros Municipais ao pagamento do horário extraordinário, que foi sempre considerado pelo SNBP como um direito legítimo.

Em conformidade com a decisão judicial, a Câmara Municipal de Coruche informou, em reunião realizada no dia 18 de Fevereiro com o SNBP, que está a proceder ao levantamento detalhado dos valores em falta, incluindo a revisão das escalas de trabalho, com o intuito de regularizar a situação e efectuar o pagamento das quantias devidas aos Bombeiros Municipais de Coruche.