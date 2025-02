Cinco detidos em operação da GNR contra rede criminosa em Almeirim e Benavente

Cinco homens, quatro deles com antecedentes criminais, foram detidos pela GNR na quinta-feira, dia 20 de Fevereiro, nos concelhos de Almeirim e Benavente, por suspeitas de envolvimento numa rede dedicada a roubos e furtos no distrito de Santarém. A operação policial resultou ainda na apreensão de três armas de fogo, dois veículos e documentação associada à venda de bens furtados.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, dois dos suspeitos foram detidos ao abrigo de mandados de detenção, outros dois por posse ilegal de armas e um quinto tinha pendente um mandado para cumprimento de uma pena de prisão de sete anos.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 42 anos, foram levados ao Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório, tendo quatro deles sido constituídos arguidos. O quinto suspeito foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional do Montijo.

A investigação, que decorria há dois meses, permitiu identificar os suspeitos e desencadear buscas domiciliárias que resultaram na recuperação de artigos em ouro furtados, avaliados em 12.500 euros.

Além das detenções e apreensões, a GNR levantou seis autos de contra-ordenação, quatro relacionados com canídeos – dois por falta de registo no Sistema de Identificação de Animais de Companhia (SIAC) e dois por ausência de vacinação obrigatória. Foram ainda registadas infracções por falta de documento de identificação de equídeos e incumprimento na gestão de resíduos.

A operação contou com o apoio do Posto Territorial de Almeirim, do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, do Destacamento de Intervenção de Santarém, do Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.