Insegurança entre Samora e Salvaterra resolvida com obras na estrada

A requalificação da Estrada Nacional (EN) 118, no troço entre Samora Correia e Salvaterra de Magos, está prestes a avançar. A garantia foi dada pela Câmara de Benavente após uma reunião de trabalho com a empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), que confirmou a intenção do Governo em acelerar o processo para lançamento da empreitada o mais rapidamente possível.

A intervenção, que já teve uma série de vicissitudes, compreende uma extensão de via entre a rotunda da Urbanização Belo Jardim, em Samora Correia, até ao concelho de Salvaterra de Magos, e tem como foco a melhoria da segurança rodoviária numa das vias com maior sinistralidade da região, onde vários acidentes têm resultado em perdas humanas. “A garantia que deram é que é para avançar de imediato, ainda no primeiro semestre deste ano, com o concurso de empreitada e a sua execução”, vincou o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU).

Entre as obras previstas no concelho de Benavente está a requalificação da rotunda de Vale Tripeiro, cujo piso degradado será corrigido para permitir melhor circulação de veículos pesados e transporte especial. As paragens de autocarro que estão junto às casas amarelas vão passar para uma zona que antecede a rotunda de acesso à A10. Serão ainda construídas novas rotundas em pontos estratégicos como o cruzamento com a Estrada das Vinhas Velhas (junto ao café Crespo), o acesso às Areias, que há muito está identificado, e a intersecção da EN118-1, conhecida como ‘triângulo das palmeiras’. Na curva de Santo António, outro local crítico, será feita uma requalificação para melhorar a segurança. A curva do Solar, em Benavente, tantas vezes apontada como uma zona crítica, não permitirá mais do que uma pequena operação de cosmética uma vez que a configuração não permite grandes alterações.

Outro ponto de intervenção será o ordenamento do trânsito na zona industrial entre a rotunda da A10 e Vale Tripeiro. O actual acesso desorganizado será substituído por duas entradas e duas saídas reguladas. Haverá também ajustes, com duas novas rotundas, uma delas no cruzamento junto à Sugal, que actualmente dá acesso ao Convento de Jericó.

O autarca de Benavente indicou ainda que houve, na reunião, o cuidado de compatibilizar esta empreitada, que já devia estar concluída há muitos anos, com o projecto da ciclovia que vai ligar Benavente a Samora Correia. A autarquia acredita que as obras estarão concluídas em 2026, trazendo melhorias significativas na mobilidade e segurança para condutores e peões.