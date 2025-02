IPSS de Abrantes recebem do município equipamentos de monitorização de saúde

O executivo da Câmara de Abrantes aprovou, por unanimidade, a atribuição de equipamentos de monitorização de saúde a 16 instituições particulares de solidariedade social (IPSS) daquele concelho no valor de quatro mil euros. Cada dispositivo inclui um oxímetro, uma balança digital, um medidor de pressão arterial e um termómetro infravermelhos digital. Esta necessidade, explica a autarquia presidida por Manuel Valamatos, surgiu no âmbito das visitas realizadas às IPSS do concelho, durante as quais as técnicas de serviço social foram abordadas sobre o número limitado de equipamentos de monitorização de saúde que dispunham nos respectivos gabinetes médicos e de enfermagem, face à taxa de ocupação nos lares. Actualmente, sublinha o município, a taxa de ocupação nestas instituições é de 100%, o que implica a utilização frequente dos mesmos aparelhos, repercutindo-se em menor vida útil de cada um.

As instituições que vão receber os aparelhos são a Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas; Centro Social do Pego; Centro Social Interparoquial de Abrantes; Santa Casa da Misericórdia de Abrantes; Centro de Solidariedade Social da Freguesia do Souto; Centro Social Paroquial de Rossio ao Sul do Tejo; Associação Social – A Mó e a Água; Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Oliveira – Tramagal; Centro de Recuperação e Integração de Abrantes; Associação de Solidariedade Social Pró-Cultural Professor Silva-Leitão; Centro de Apoio a Idosos da Freguesia de Rio de Moinhos; Centro de Assistência Paroquial de S. Pedro de Alvega; Centro Social de Alferrarede; Centro Social Paroquial da Freguesia de S. Miguel do Rio Torto; Centro Social Paroquial de S. Facundo e Centro Social Paroquial de Vale das Mós.