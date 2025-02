Alcatroamento de rua em Alcorochel ficou a meio e moradores reclamam

Parte da Rua do Vale foi alcatroada, mas a intervenção piorou as condições de circulação num outro troço que já estava a precisar de novo tapete betuminoso. Moradores queixam-se à Câmara de Torres Novas que se compromete a concluir a intervenção mas não avança com data.

Um troço da Rua do Vale, em Alcorochel, concelho de Torres Novas, que estava em terra batida, foi recentemente alcatroado pelo município a pedido da junta de freguesia, numa tentativa de serem melhoradas as condições de circulação naquela via. O problema é que a intervenção ficou a meio por questões técnicas e piorou, segundo os moradores, o estado do outro troço da rua que já tinha sido alcatroado há vários anos e que apresentava sinais de desgaste.

“Podemos dizer que esta intervenção não teve um resultado positivo”, lamentou o morador Rui Mota, que foi à última reunião pública do executivo camarário pedir ao município de Torres Novas que olhe para aquela rua “de forma global”, considerando que “não faz sentido estar a arranjar uma parte da rua e prejudicar outra”. Há ainda um terceiro troço da rua que continua em terra batida.

Segundo o morador, a passagem das máquinas levou a que uma parte da rua, que “não tinha uma intervenção há bastantes anos, ficasse ainda pior”. Tratando-se de uma rua movimentada, já que fica situada junto ao posto médico, Rui Mota alertou que já ali se deu a “queda de uma moradora” por causa das pedras que ficaram soltas. O mau estado da rua, acrescentou, também tem dificultado o transporte em ambulância de uma doente oncológica que todos os dias precisa de se deslocar para fazer tratamentos.

Em resposta, o vereador João Trindade justificou a suspensão da obra por questões de ordem técnica, nomeadamente por não estar garantido o escoamento das águas pluviais, o que ia fazer com que as águas entrassem em “casa das pessoas”, caso continuassem com a intervenção. “Tecnicamente a situação tem de ser estudada. Mas há esse comprometimento de realizar a intervenção assim que possível”, disse.