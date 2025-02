Antigo edifício da Casa do Povo de Mouriscas cedido à Igreja

O executivo da Câmara de Abrantes aprovou por maioria, com a abstenção do vereador do Alternativacom, a minuta de protocolo a celebrar entre aquela autarquia e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mouriscas, para a cedência precária da antiga Casa do Povo de Mouriscas, situada em Casal da Igreja.

O edifício, que é propriedade do município e se encontra devoluto, está contiguo à residência paroquial. A autarquia presidida por Manuel Valamatos refere em comunicado que tem “interesse na preservação do seu património edificado e na sua disponibilização para ficar ao serviço das populações”.

De acordo com o protocolo, o edifício é cedido para efeito da realização de actividades de formação religiosa, mas também para a realização das actividades do agrupamento local dos escuteiros e para instalação de um núcleo museológico para divulgação do seu espólio histórico de arte sacra.