Azambuja distribui 65 mil euros pelas IPSS do concelho

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou um conjunto de apoios financeiros anuais, no montante global de 65.220 euros, às instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho. A medida, refere o município presidido por Silvino Lúcio (PS), “é praticada numa óptica de desenvolvimento local e com o objectivo de apoiar as instituições do sector social que promovem a qualidade vida, designadamente dos grupos sociais mais vulneráveis, como os idosos, as crianças e as pessoas com deficiência”.

Cada IPSS recebe 1.500€ de valor base, acrescidos de 15€ por cada utente das diversas valências (com um valor mínimo de 1.500€). Feitas as contas, segundo a autarquia, a Associação Nossa Senhora do Paraíso recebe 4.500€, a Casa do Pombal “A Mãe” 3.500€, a Casa do Povo de Manique do Intendente 4.000€, a CERCI Flor da Vida 6.590€, o Centro Social Paroquial de Alcoentre 4.000€, o Centro Social Paroquial de Aveiras de Baixo 5.500€, o Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima 11.420€, o Centro Social Paroquial de Azambuja 13.405€, o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Azambuja 1.500€ e a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja 10.805€.