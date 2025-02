Bombeiros de Vialonga celebram 48 anos com nova viatura

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga (AHBVV) assinalou o 48º aniversário com a inauguração de uma nova viatura. O veículo ligeiro de combate a incêndios foi cedido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, após uma candidatura apresentada pela corporação, e representou um investimento de cerca de 20 mil euros para pintar e adaptar o carro. A sessão decorreu no quartel da corporação, em Vialonga, no sábado, 15 de Fevereiro. Na ocasião, o bombeiro Marco Leal foi promovido a adjunto de comando. Com uma carreira de 30 anos e há um ano nos Bombeiros de Vialonga, assume agora novas responsabilidades.

O comandante da corporação, Gonçalo Guiomar, reconheceu o trabalho de todos os que ao longo dos anos têm passado pelos Bombeiros de Vialonga, sem esquecer as respectivas famílias. Desejou ainda sucesso a Marco Leal sublinhando que a partir de agora o bombeiro terá de ser o seu pilar. A presidente da direcção, Cristiana António, afirmou que o trabalho dos bombeiros é reconhecido mas no que cabe à gestão da corporação há sempre desafios difíceis. No entanto, reiterou que os passos que têm sido dados pela direcção são seguros e não põem em causa a subsistência e o futuro. Os maiores desafios passam pela renovação da frota, tendo em conta que Vialonga está no mapa da carta de risco do município de Vila Franca de Xira no que diz respeito aos incêndios florestais, apesar de ser uma freguesia localizada numa zona muito urbana.

A 29 de Março a AHBVV vai a eleições e as listas concorrentes ao acto eleitoral têm de ser entregues até 10 de Março. “O nosso mandato vai terminar e vão sair elementos da actual direcção. Fica o desafio aos sócios para avançarem com listas”, avisou Cristiana António.

Liga homenageou presidente do município

A sessão solene contou ainda com as progressões de carreira de mais de uma dezena de bombeiros, homenagem a quatro dirigentes que dedicaram a vida à corporação e órgãos sociais e o reconhecimento aos sócios com 25 anos de filiação. A cerimónia ficou também marcada pelo reconhecimento da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) ao presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Fernando Paulo Ferreira recebeu das mãos do vice-presidente do conselho executivo da LBP, Carlos Jaime, uma insígnia que representa um agradecimento “por tudo o que tem feito em prol dos bombeiros”, disse.

Carlos Jaime salientou ainda que está marcada para dia 20 de Fevereiro a segunda reunião do grupo de trabalho relativo à carreira dos bombeiros integrados de forma profissional nos quadros de pessoal das associações e acredita que “dentro de pouco tempo a realidade vai mudar”. A sessão solene foi presidida pelo antigo presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, José António Gomes. O actual presidente, João Tremoço, deixou o seu agradecimento aos bombeiros e vincou que a corporação pode continuar a contar com o seu apoio. Familiares e amigos, corporações vizinhas, autarcas e dirigentes continuaram o convívio após a sessão solene com um almoço volante nas instalações do quartel.