CIRE de Tomar assinalou aniversário com inauguração de creche e residência autónoma

O CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar assinalou o 49º aniversário no dia 10 de Fevereiro com a inauguração da creche e residência autónoma, duas novas respostas sociais da instituição. A CIRE Creche destina-se a crianças até aos três anos e está localizada na Avenida Dona Maria II, tendo capacidade para 33 crianças. Já a Residência Autónoma Casa Tiago Nuno, situada nas Algarvias, vai acolher quatro utentes.

Nos discursos, e após visita às novas valências da instituição, a presidente da direcção do CIRE, Célia Bonet, referiu que a instituição tem 414 utentes, englobando um universo de mais de 1500 pessoas, considerando o apoio que a instituição também dá às famílias. O CIRE conta ainda com 85 funcionários e mais de 20 voluntários. Os utentes estavam distribuídos por sete valências que passam agora a ser nove, após a abertura da creche e residência autónoma. “Com quase meio século, a instituição tem sido muito acarinhada pela comunidade, que é sensível à sua causa, por esse motivo a direcção e todos nós temos uma responsabilidade acrescida, é a de retribuir esse carinho, oferecendo à comunidade mais estas duas respostas”, disse Célia Bonet.

A residência autónoma para a inclusão vai ser o lar de quatro pessoas com deficiência que têm alguma autonomia. Trata-se de um investimento de 148 mil euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A casa foi oferecida ao CIRE pelos pais do utente Tiago Nuno. Já a creche tradicional destina-se a 33/37 crianças no máximo, com idades até aos três anos. O investimento é de quase 400 mil euros, com um financiamento do PRR no valor de 153 mil euros, o que significa que o investimento do CIRE ultrapassou os 62%. “Pretende-se assim dar resposta às necessidades das crianças e respectivas famílias, bem como gerar sinergias que contribuam para o bem-estar físico, social e psicológico da criança na instituição”, sublinhou Célia Bonet.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, afirmou que, com a inauguração da creche e da residência autónoma, a instituição está a ganhar mais sustentabilidade, alargando os seus serviços. Destacou a importância da abertura da creche, tendo em conta a “enorme” lista de espera de crianças a necessitarem desse serviço. O autarca, que garantiu que a câmara vai ajudar a instituição, não avançando com números. Por fim, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Céu Ramalho, elogiou a obra feita, destacando o percurso de serviço à comunidade da instituição. “Tem uma dimensão fantástica, tanto pelo número de valências que tem como pelo número de utentes a quem serve e até pelo número de pessoas que aqui trabalham, muitas delas voluntárias”, referiu.