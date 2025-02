Obras na Rua José Tagarro no Cartaxo começam segunda-feira

O município do Cartaxo vai investir cerca de 313 mil euros na Rua José Tagarro, no Cartaxo. Os moradores devem retirar os veículos da garagem antes do início da empreitada, previsto para 24 de Fevereiro, e os dos lotes 6 e 7 da Rua Francisco José Pereira devem proceder da mesma forma uma vez que o acesso às garagens é feito pela Rua José Tagarro. Como alternativa, o sentido de trânsito será invertido na Rua dos Combatentes do Ultramar.

Para o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), trata-se de uma artéria estruturante da cidade cuja reabilitação é “urgente”. Além da renovação total do pavimento, haverá intervenção ao nível das redes de drenagem de águas pluviais, iluminação pública e telecomunicações, assim como instalação de equipamentos urbanos. Recorde-se que este é um procedimento à parte do que foi aberto para as estradas do concelho.