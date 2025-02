Oficialmente lançado concurso de 6,5 milhões para construção de nova escola superior em Abrantes

A Câmara de Abrantes assinalou a abertura do concurso público internacional para a construção das novas instalações da Escola Superior de Tecnologia (ESTA), um objectivo com 25 anos e que representa um investimento de 6,5 milhões de euros. “Hoje lançamos o concurso para a construção de uma extraordinária infraestrutura que representa um investimento superior a 6,5 milhões de euros (ME) e conta com o apoio decisivo de fundos comunitários através do Fundo de Transição Justa (FTJ)”, disse o presidente da Câmara de Abrantes, numa cerimónia que decorreu em Alferrarede, no Parque de Ciência e Tecnologia – Tagusvalley, onde vai ser instalada a escola superior.

Para Manuel Valamatos “a nova ESTA terá boas condições para reforçar o desenvolvimento económico da região, já que se vai instalar no Parque de Ciência e Tecnologia”, equipamento classificado recentemente como uma das três zonas livres tecnológicas de Abrantes. “Uma delimitação que reforça o estatuto deste parque como uma infraestrutura com valências, empresas e organizações que constituem um ecossistema de inovação e tecnologia de excelência e um verdadeiro polo de conhecimento e tecnologia que irá permitir aos nossos alunos estarem em contacto directo com as organizações e as empresas”, salientou. O autarca referiu que a nova escola insere-se numa “visão estratégica” que o município tem vindo “a consolidar ao longo dos últimos anos”, sendo a educação entendida como “pilar do desenvolvimento” do concelho.

“Sabemos que o sucesso educativo exige também condições de apoio e de bem-estar que garantam aos nossos alunos a estabilidade e o conforto durante o seu percurso académico, por isso, estamos também a dias do lançamento da empreitada de construção da nova residência de estudantes junto à escola Dr. Manuel Fernandes”, anunciou. Segundo o autarca, “trata-se de um investimento de cerca de 2,6 milhões que irá permitir reabilitar um edifício devoluto (…) e instalar nesse espaço uma residência para estudantes com capacidade para 54 alunos, a par de um piso totalmente dedicado ao ensino das artes e da música para os nossos jovens”.

A cerimónia de lançamento do concurso público internacional relativo à empreitada de ‘Remodelação e Ampliação do Pavilhão E9 e do Edifício E8’ para Instalação da ESTA e da cantina/cafetaria no Tagusvalley, juntou centenas de estudantes, docentes, autarcas, empresários e populares, que ficaram a conhecer o local e o projecto que ali vai nascer. O prazo previsto para a execução da obra é de 1.020 dias, cerca de três anos.