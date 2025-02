Ourém aprova reforço de horas no projecto Bata Branca

Na reunião de câmara realizada a 3 de Fevereiro de 2025, a Câmara Municipal de Ourém aprovou a renovação e reformulação do acordo de cooperação no âmbito do projecto Bata Branca. Com esta decisão, serão garantidos mais cuidados de saúde primários à população do concelho, especialmente para utentes sem médico de família atribuído.

O acordo, que vigorará ao longo de 2025, prevê um aumento de 175 para 225 horas semanais de atendimento médico nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) de Ourém. Este reforço permitirá reduzir tempos de espera e melhorar o acesso dos munícipes aos cuidados de saúde.

O presidente da câmara, Luís Miguel Albuquerque, sublinhou o esforço do município na melhoria dos cuidados de saúde. “Aprovámos a reformulação do contrato do projecto Bata Branca, aumentando de 175 para 225 horas de atendimento semanal. Esta decisão representa um grande esforço por parte do município, pois estamos a assumir um custo de 15 euros por hora numa competência que não é nossa. No entanto, temos estado profundamente envolvidos para garantir que todas as extensões de saúde do concelho tenham médicos ao serviço da população, e essa é, hoje, uma realidade. Queremos ir mais longe, reforçando o número de médicos de família, e temos boas perspectivas de que isso possa acontecer em breve”, disse.