Pavilhão gimnodesportivo em Foros de Salvaterra vai custar três milhões

A Câmara de Salvaterra de Magos lançou, por 2 milhões e 918 mil euros, o concurso para a construção do pavilhão gimnodesportivo de apoio ao Centro Escolar de Foros de Salvaterra e da Várzea Fresca. Conforme O MIRANTE noticiou em Agosto último, um dos objectivos é a promoção do desporto escolar. O apoio do FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional rondará os dois milhões e o prazo de execução da obra é de 540 dias.

Esta é uma promessa do actual executivo camarário, liderado por Hélder Esménio (PS), para a qual se tentava encontrar financiamento. A intervenção visa a construção de equipamento funcional e moderno com cerca de 2.800 metros quadrados de área bruta, constituído por uma zona de campo de jogos e zona de bancada em betão pré-moldado. Está prevista a marcação no pavimento das linhas de jogo para as variadas modalidades, bem como as condições necessárias para a integração dos equipamentos para a realização de práticas desportivas, nomeadamente futsal, andebol, voleibol, basquetebol, boccia, badminton, entre outras.

Vão existir duas salas de ginástica, um balcão de recepção e zona de cafetaria, bem como dois balneários femininos e dois masculinos adaptados a pessoas com deficiência e ainda dois balneários para árbitros separados da zona dos atletas. Junto à entrada dos atletas e dos balneários estará o gabinete médico, enfermaria e um espaço de arrumos de limpeza.