Quatro centenas assinam petição em Arruda dos Vinhos pedindo mais segurança na Nacional 248

Foi entregue na última semana na Câmara de Arruda dos Vinhos uma petição popular, assinada por 424 pessoas, pedindo que sejam implementadas com urgência medidas que minimizem o risco de acidentes graves na Estrada Nacional 248, que liga o concelho arrudense ao de Vila Franca de Xira.

O documento foi entregue por Marco Freitas, um dos assinantes do documento, que justifica a preocupação popular sobre o assunto devido ao recente acidente trágico que vitimou um jovem ciclista de 17 anos e deixou um outro, com a mesma idade, em estado crítico no hospital onde ainda hoje se encontra. Além disso também uma criança de 10 anos, que ia dentro do automóvel que se despistou e embateu nos dois ciclistas, sofreu ferimentos graves.

“Foi uma coincidência triste de estar no sitio errado à hora errada mas a verdade é que esta via oferece condições perigosas e propícias a acidentes que se repetem com frequência e há muito precisa de reparação”, notou o morador, para quem é urgente a criação de soluções que melhorem a segurança rodoviária no local.

Os moradores identificaram três pontos críticos em que a velocidade excessiva dos condutores e as más condições do piso criam um risco elevado para quem ali circula: o cruzamento da EN248 junto da ponte da laje, onde aconteceu o trágico acidente, a saída da nova variante de Arruda para a rotunda dos quatro caminhos e a descida das Cardosas em direcção a Arruda dos Vinhos.

