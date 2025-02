Sempre que chove há perigo na EN248 em Arruda dos Vinhos

As chuvas fortes voltaram a provocar inundações na Estrada Nacional 248, no troço entre Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, particularmente entre os quilómetros 6,6 e 16,2. A drenagem dos terrenos é deficiente e as águas correm quase em cascata para a estrada, provocando inundações que já chegaram a atolar veículos por causa da lama que as águas também arrastam. Diz quem ali circula de carro diariamente que além das inundações, que colocam em causa a segurança rodoviária, a estrada está também em mau estado, com buracos, desníveis e algumas zonas com estreitamento de via que não tornam fácil a vida aos condutores.

De noite as inundações tornam-se ainda mais perigosas, garantem vários condutores a O MIRANTE, havendo registo de quem perdeu o controlo dos automóveis devido à quantidade de água acumulada. As autoridades policiais confirmam a existência de acidentes com regularidade no local, embora sem consequências graves.

Para o município de Arruda dos Vinhos a situação é grave e garante estar a insistir com a Infraestruturas de Portugal (IP), a entidade responsável por resolver os constrangimentos naquela via, para que faça obras na zona. O que está por acontecer há mais de uma década. “A IP assumiu o compromisso de iniciar as obras de requalificação na Primavera ou Verão deste ano e garantiu já ter implementado algumas medidas de minimização dos incómodos para garantir a segurança rodoviária”, explica a câmara. No entanto, o município liderado por Carlos Alves diz estar a acompanhar a situação com preocupação e a exigir junto da IP uma solução “célere e eficaz”, já que o problema se arrasta há vários anos.

Vários moradores de Arruda dos Vinhos escreveram também à IP criticando a situação. Uma das moradoras recebeu uma resposta da directora do departamento de gestão do cliente da IP, a que O MIRANTE teve acesso, onde esta entidade justifica a demora na intervenção com a complexidade da resolução dos problemas de drenagem da EN248, particularmente entre o quilómetro 6,6 e o 16,2. “Foi necessário desenvolver um projecto de execução para substituição dos órgãos de drenagem e reconstrução de muros de contenção”, explica a IP, lembrando que a empreitada foi recentemente adjudicada. Estima a empresa pública que os trabalhos possam avançar no início do segundo semestre do ano. Enquanto isso, garante a IP, sempre que existem episódios de pluviosidade intensa é mobilizada uma equipa para minimizar os impactos das deficiências de drenagem existentes.