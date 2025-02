Urbanismo de Torres Novas acelera resposta na aprovação de projectos

O serviço de Urbanismo da Câmara de Torres Novas, através do trabalho desenvolvido pela empresa Kaisen, diminuiu em 60% o tempo médio de resposta a pedidos de aprovação de projectos de arquitectura, disse um dos responsáveis daquela entidade de consultoria para a melhoria contínua de serviços.

De acordo com os dados apresentados por Nuno Vasconcelos, os serviços conseguiram, “de todos os processos que entraram em 2024, reduzir em 60% o tempo de resposta desde que o processo entra até sair”. Quanto aos processos que entraram em 2023, explicou, não conseguiram reduzir assim tanto o tempo de resposta porque havia processos atrasados que impactaram “negativamente a média”.

Através do trabalho desenvolvido pela Kaisen junto dos funcionários afectos a esse serviço foi também possível, ao nível das especialidades dos processos entrados em 2024, reduzir em 14% o tempo de resposta. Além disso, acrescentou Nuno Vasconcelos, houve capacidade de fechar mais processos - um total de 522 processos em 2024, mais 274 do que em 223 (mais 110%) -, já que ao reduzir-se os tempos de resposta sobrou “mais tempo de trabalho útil”.

O presidente do município, Pedro Ferreira (PS), sublinhou no final da apresentação que a necessidade de melhoria dos serviços do Urbanismo eram uma “preocupação bem identificada a nível do concelho”, onde a quantidade de processos a entrar demonstram que está em desenvolvimento.

Do lado do PSD, o vereador Tiago Ferreira lamentou que a oposição não tivesse tido conhecimento prévio da apresentação de resultados do trabalho desenvolvido pela Kaisen, para que se pudessem ter preparado melhor. Lembrou ainda que o PSD sempre defendeu que eram precisas “soluções que pudessem desburocratizar processos”. A vereadora do Movimento P’la Nossa Terra, Carla Correia, saudou o trabalho desenvolvido, salientando a importância da agilização de processos no Urbanismo.