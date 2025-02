ASASC elege novos dirigentes e distingue bombeiros

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) atingiu o marco dos mil associados e assinalou o feito ao atribuir o título honorífico à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia (AHBVSC). A decisão foi aprovada por unanimidade na assembleia geral realizada no sábado, 22 de Fevereiro, no novo bazar social da ASASC, onde também foram eleitos os novos órgãos sociais para o biénio 2025/26.

A única lista apresentada foi aprovada sem votos contra pelos mais de 20 associados presentes. Nelson Lopes assume a presidência da ASASC, enquanto Carlos Salvador lidera a Assembleia Geral e Nuno Gil renova o mandato à frente do Conselho Fiscal.

Os sócios também validaram as contas de gerência e o relatório de actividades, com um resultado líquido de 4.377,89 euros.

A ASASC registou um crescimento expressivo no número de associados nos últimos quatro anos, passando de 160 para 1004. “Se olharmos para o associativismo no concelho de Benavente, não existem muitas associações com mais de mil sócios”, destaca Manuel Silva, secretário da associação.



Bombeiros recebem título de sócio honorário

A assembleia geral da colectividade aprovou também, por unanimidade, a atribuição do título de sócio honorário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, que comemora 50 anos no dia 1 de Março. A distinção surge em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao longo de cinco décadas. Trata-se da primeira vez que a ASASC concede este galardão, que será entregue na Gala dos 10 anos da associação, marcada para 16 de Março no Centro Cultural de Samora Correia.