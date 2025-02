Avenida da Casa do Povo em Alpiarça vai ser requalificada

As árvores mortas na Avenida da Casa do Povo em Alpiarça vão ser substituídas e a avenida irá ser alvo de uma intervenção profunda

As árvores mortas na Avenida da Casa do Povo em Alpiarça vão ser substituídas e a avenida irá ser alvo de uma intervenção profunda com a renovação dos passeios, criação de um espaço de estacionamento diferente e implementação do projecto das ruas eléctricas com a colocação de carregadores eléctricos. A questão das árvores tem sido levantada sucessivas vezes pela CDU em reuniões de câmara e assembleias municipais.