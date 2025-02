Bombeiros Voluntários de Abrantes dão resposta a mais de 6500 ocorrências por ano

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Abrantes (AHBVA) assinalou o 12º aniversário com uma cerimónia formal, onde vários bombeiros foram promovidos e condecorados com medalhas de Quadro de Honra, de Assiduidade e de Coragem e Abnegação. A cerimónia decorreu no dia 15 de Fevereiro, no Quartel dos Bombeiros de Abrantes.

Ao longo do evento várias entidades prestaram homenagem ao corpo de bombeiros e à associação, como o comandante António Manuel Jesus, que felicitou todos os bombeiros promovidos pela sua coragem, disponibilidade e vontade de aprender e progredir. O comandante sublinhou ainda que os números demonstram perfeitamente todo o trabalho desenvolvido pelos Bombeiros de Abrantes, que dão resposta a mais de 6.500 ocorrências por ano, sendo apenas cerca 450 emergências pré-hospitalares.

Na cerimónia estiveram também o presidente da direcção dos bombeiros, João Furtado Pereira, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, o comandante Sub-Regional de Protecção Civil do Médio Tejo, David Lobato, e o vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Guilherme Isidro, entre outros. Todos os presentes homenagearam o trabalho e entrega do corpo de bombeiros, relembrando Manuel Valamatos o legado histórico que antecede a actual associação de bombeiros. “Invocamos hoje não só os últimos 12 anos, mas também todo o passado histórico que se iniciou em 1860 com a Sociedade de Bombeiros Voluntários de Abrantes, passando pelos bombeiros municipais até à afirmação da actual associação, que dá continuidade a um legado que se assemelha à nossa própria história”, referiu.

João Furtado Pereira acrescentou que, para além de relembrar o passado, deve-se também olhar para o futuro. O presidente da direcção afirma que quer continuar a investir na formação e continuar a desenvolver o “regulamento interno e o acordo colectivo de trabalho” da associação. “Queremos também uma carreira digna, progressiva para os nossos profissionais e sustentável para a nossa associação e queremos continuar na vanguarda como entidade formadora”, frisou.

Durante a iniciativa, a associação homenageou ainda os bombeiros envolvidos no incêndio do lar de idosos em Rossio ao Sul do Tejo, em 2020, tendo o chefe Rui Claro, o sub-chefe Paulo Dinis e o bombeiro Nuno Pereira recebido a medalha de Coragem e Abnegação. Nuno Pereira recebeu a medalha a título póstumo, estando em sua representação os seus pais, João Furtado e Elisabete Pereira. A AHBVA é a única Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários certificada enquanto Entidade Formadora na zona Centro do país e nesta cerimónia foi também homenageada com uma medalha de gratidão pela Liga dos Bombeiros Portugueses, pelos actos e trabalhos desenvolvidos pelo corpo de bombeiros durante a pandemia de Covid-19.