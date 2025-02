Mais de metade dos lotes da Área Empresarial de Freixianda estão ocupados

A Câmara Municipal de Ourém aprovou as propostas de celebração dos contratos-promessa de compra e venda para seis lotes na Área de Acolhimento Empresarial de Freixianda. Estas alienações abrangem empresas de diferentes sectores de actividade, reforçando a diversidade do tecido empresarial local. Na mesma reunião foi também aprovada a intenção de adjudicação de quatro lotes adicionais, na sequência da segunda hasta pública, destinados a empresas que procuram expandir ou consolidar a sua actividade na Área de Acolhimento Empresarial. O presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, sublinhou a importância deste processo, afirmando que “com estas novas adjudicações, mais de metade dos 19 lotes disponíveis ficarão ocupados, o que espelha a pertinência desta infraestrutura para a zona norte do concelho. Seis meses depois da sua inauguração, conseguimos atingir este patamar, o que reflecte a atractividade do espaço e a confiança do sector empresarial. Prevemos lançar uma terceira hasta pública para continuar a dar resposta ao interesse manifestado pelas empresas”, disse.