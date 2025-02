Optimização dos serviços de saúde à distância discutidos no Hospital de Santarém

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) promoveu, em parceria com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), o “Dia Digital e Telessaúde”. A iniciativa decorreu na terça-feira, 11 de Fevereiro, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém e contou com a presença de cerca de meia centena de participantes. Sob o lema “Conectar, cuidar e inovar”, a sessão foi direccionada a administradores e gestores da unidade, profissionais de saúde da ULS, promotores internos da telesaúde e responsáveis e equipas do serviço de Gestão e Tecnologias da Informação.

A sessão de abertura contou com as intervenções de Nuno Martins, responsável pelo Gabinete de Investigação da ULS Lezíria e Promotor Interno de Telemedicina da ULS da Lezíria, e de Teresa Rodrigues, directora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares. Teresa Rodrigues sublinhou a importância do evento no contexto da evolução da telemedicina. Destacou ainda que a recente legislação reforça a privacidade dos doentes e a garantia de respostas em tempo útil, salientando que, por feliz coincidência, a iniciativa decorreu no Dia Mundial do Doente, um momento oportuno para reforçar a necessidade de melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde.

Rafael Franco, coordenador da Unidade de Inovação Digital (UID) SPMS, apresentou a plataforma LIVE para a prática de teleconsultas, demonstrando as suas potencialidades na optimização dos serviços de saúde à distância. Seguiu-se a intervenção de Ana Garcia, da Unidade de Inovação Digital da SPMS, que introduziu a plataforma de Telecuidados para a prática da Telemonitorização e da Telereabilitação. Rui Parreira, da mesma unidade da SPMS, abordou a importância dos serviços digitais, com foco no profissional de saúde, e realizou uma demonstração prática da plataforma LIVE, a plataforma de videochamada clínica, à qual os profissionais de saúde e utentes acedem para realizar teleconsultas em tempo real. Ana Garcia demonstrou a utilização da plataforma Telemonit SNS24, concluindo a manhã de trabalhos.

No período da tarde, houve espaço para a apresentação de sete projectos-piloto implementados na ULS Lezíria, com os temas “Teleconsulta - Experiência da USF Vale do Sorraia” (USF Vale do Sorraia); “Equipa multidisciplinar de acompanhamento da pessoa/cuidador com doença crónica em processo de transição de cuidados” (Equipa Cuidar’T); “Consultoria e Referenciação pelos CSP - Unidade Multidisciplinar de Dor” (Unidade de Dor Crónica); “POCT - Testes realizados fora do laboratório” (Serviço de Patologia Clínica), “Vídeo TOD -Toma Medicação Observada (Centro Diagnóstico Pneumológico) ”, “Telerreabilitação - Experiência do Serviço de Medicina Física e Reabilitação” (Serviço de Medicina Física e Reabilitação) e “Teleconsulta do adolescente nos cuidados de saúde primários: Poderá ser o futuro?” (UCC Chamusca/Golegã).