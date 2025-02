Pais reclamam das refeições servidas na EB 2,3 de Pirescoxe

Alguns pais da Escola Básica 2,3 de Pirescoxe, concelho de Loures, queixaram-se da qualidade das refeições servidas no refeitório do estabelecimento de ensino. Segundo Tiago Mota, representante dos pais da turma do 6º D, as refeições são servidas “em quantidades manifestamente insuficientes, a confecção é má e a comida é servida sempre fria”. Os encarregados de educação têm falado sobre o assunto e posto a circular nas redes sociais fotografias da comida que é servida. Tiago Mota diz ainda que o menu vegetariano é na maior parte das vezes constituído por massa com feijão ou batatas com cenoura e ervilhas e por isso com proteína insuficiente para as crianças.

As refeições são confeccionadas pela empresa Uniself, contratada pela Câmara de Loures, sendo o contrato em vigor referente ao ano lectivo 2023/2024. Segundo o director do Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia, Ivo Cardoso, os menus são elaborados e revistos por nutricionistas da própria autarquia, com acompanhamento frequente. O responsável explica que os serviços da escola têm duas refeições de prova diária para qualquer elemento da comunidade educativa que queira provar e posteriormente entregar na secretaria da escola a sua avaliação.

Estas provas são marcadas na secretaria sem qualquer aviso prévio feito ao refeitório. As reclamações são sempre enviadas para a Câmara de Loures, refere Ivo Cardoso, acrescentando que as queixas são diminutas e pontuais. “Tem havido acompanhamento constante da direcção e assistentes operacionais no espaço do refeitório. Quando iniciámos o mandato o número de refeições diárias era entre 80 e 120 e hoje ultrapassam as 400 refeições com o mesmo número de alunos que podem repetir duas ou três vezes, sempre que assim o entendam”, refere.

A Câmara de Loures acrescenta que as ementas seguem as orientações da Direcção-Geral da Educação. Além disso, todas as escolas do concelho abrangidas pelo contrato de concessão seguem uma ementa única, garantindo uma oferta alimentar igualitária para todos os alunos. Quando surgem reclamações, o município garante que analisa e, se necessário, implementa melhorias no serviço prestado.