Paulo Mata assume liderança da Associação de Apoio à Criança da Póvoa de Santa Iria

Já fez parte dos órgãos sociais e regressa à instituição oito anos depois, com o objectivo de gerir bem uma casa que emprega 138 pessoas e acolhe 520 crianças. A contenção de despesas e a melhoria na cobrança de dívidas estão entre as prioridades.

Paulo Mata é o novo presidente da Associação Popular de Apoio à Criança (APAC) da Póvoa de Santa Iria, sucedendo a José Casaleiro, que transita, aos 74 anos, para a presidência da assembleia-geral. O novo presidente já tinha estado nos órgãos sociais da APAC, convidado por José Casaleiro, e ficou como vice-presidente durante três mandatos. Regressou agora, após um interregno de oito anos, liderando a única lista candidata às eleições, composta por pessoas novas e outras que já tinham ligação à APAC.

O processo de transição de direcção durou cerca de um ano, com avanços e recuos. Com a saída do anterior presidente e com o apoio dos funcionários Paulo Mata decidiu assumir o comando. “Aprendi muito com o Casaleiro, uma referência no âmbito social do concelho e até a nível nacional. Não tenho memória curta. Apesar de pensarmos algumas coisas de forma diferente, a APAC deve-se a ele e nunca iria constituir uma lista contra o Casaleiro”, relata.

Paulo Mata é remunerado, até porque está todos os dias na APAC das 10h00 às 17h00. Na sua opinião, os dirigentes de instituições particulares de solidariedade social (IPSS) devem ser pagos porque a gestão não se compadece com assinar papéis ao final do dia. É preciso dar respostas diárias. “Não concordo é que politizem as instituições, coloquem pessoas em lugares estratégicos e usem as IPSS como trampolins. Mas na APAC isso não aconteceu porque a porta esteve sempre aberta a todos e ninguém foi ostracizado. O Casaleiro tinha uma máxima que era nem de cócaras nem ao pontapé e essa é a melhor forma de estar, porque precisamos de todos, mais cedo ou mais tarde”, reitera.

Aumento das despesas com pessoal e as dívidas dos pais

Os maiores desafios da APAC são as despesas e a ginástica financeira que é preciso fazer para pagar vencimentos e demais compromissos. As dívidas da instituição são sobretudo com os fornecedores da área alimentar, uma vez que diariamente a instituição confecciona 2 mil refeições para os utentes, escolas e protocolos de complementaridade. O montante é significativo mas a nova direcção ainda está a apurar valores.

O aumento do salário mínimo nacional para 870 euros tem um peso grande no orçamento. Só até ao nível 9 (categoria dos trabalhadores) a APAC vai ter um aumento de despesas com salários a rondar os 20 mil euros mensais. Segundo o presidente, o valor que vem dos acordos pagos pelo Estado, prevê uma actualização de 6%, valor que não é suficiente. “É preferível decidir mal do que não tomar nenhuma decisão. E vamos ter que tomar uma decisão, que acontece com todas as IPSS: cortar nas despesas”, sublinha.

De acordo com Paula Resende, tesoureira, os pais devem um valor significativo em mensalidades. Está a ser feito um levantamento de casos para serem tomadas medidas, sendo que as dívidas mais difíceis de cobrar são de pessoas que já não têm os filhos na instituição. “Este valor de dívidas disparou e é algo que vai ter de mudar. Vamos ter de pressionar os pais a pagar. Porque depois, na reunião dos trabalhadores, dizem que não aumentamos os ordenados porque não cobramos as dívidas e isso cria instabilidade”, explica Paulo Mata.

Melhorar a comunicação com os pais

A nova direcção compromete-se a trabalhar para melhorar a comunicação com os pais, sobretudo na valência de ATL, e ir ao encontro das actividades que os encarregados de educação querem para os filhos. Na valência pré-escolar, como o Estado dá resposta, a APAC não tem todas as salas preenchidas com crianças. Num futuro próximo o número de salas sem acordo com a Segurança Social poderá ter que ser reduzido.

Paulo Mata defende a gratuitidade do ensino, nomeadamente na valência de creche, desde que o Estado compense com verba suficiente, o que diz não estar a acontecer com o programa Creche Feliz. “O custo das coisas em Lisboa não é o mesmo de Trás-os-Montes e a verba que é paga é a mesma a nível nacional. O valor pago pelo Estado cobre as despesas mas a instituição precisa de margem para continuar a investir e a reinvestir”, diz. Para Paulo Mata “a gestão da APAC tem de ser empresarial mas com uma condição: Ser com o coração”.