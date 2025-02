População da Barroca exige arranjo de estrada onde já ocorreu acidente mortal

Foram 143 os moradores da Barroca, aldeia do concelho de Torres Novas a subscrever um abaixo-assinado a exigir obras em estradas que se encontram em mau estado, uma delas onde ocorreu a 15 de Outubro um despiste de um automóvel que provocou a morte a um jovem de 19 anos. O documento foi entregue por Ana Martins na reunião do executivo camarário, realizada a 12 de Fevereiro, ao presidente do município, Pedro Ferreira (PS).

Em representação da quase centena e meia de moradores, Ana Martins, explicou que o que se pretende é alertar para a necessidade de se priorizarem obras de requalificação da Rua do Casal da Fonte e Rua Vale Junqueiro que, explicou, foi aberta em 2010 pelo município mas que passados 15 anos se encontra “em estado lastimável”.

A Rua do Casal da Fonte, prosseguiu, tem 150 metros e um grande significado para as pessoas da Barroca por ser considerada o “princípio da história da Barroca”. Mas encontra-se, lamentou, num estado de completo abandono que nem permite à população usufruiu do estacionamento junto à igreja da aldeia. O presidente do município comprometeu-se a visitar os locais em causa, garantindo que a ambição da população daquela aldeia da União de Freguesias de Olaia e Paço “vai ter resposta”. A vereadora do Movimento P’la Nossa Terra, Carla Correia, que já visitou a aldeia a propósito desta reivindicação da população, quis vincar que o município não se pode esquecer que houve naquele local um acidente com uma vítima mortal, sublinhando que “o que interessa é que haja uma resposta para o problema”.