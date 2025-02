Unidade de saúde em Pontével assinalou 18 anos ao serviço da comunidade

A Unidade de Saúde Familiar (USF) D. Sancho I, localizada em Pontével, no concelho do Cartaxo, celebrou no passado dia 10 de Fevereiro o seu 18.º aniversário com uma cerimónia especial. O evento marcou a celebração de quase duas décadas de dedicação à saúde da comunidade, reunindo profissionais de saúde e representantes da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), onde se integra a unidade.

Desde a sua criação, a USF D. Sancho I tem sido uma referência nos cuidados de saúde primários, pioneira neste modelo de prestação no país, e garante um serviço de proximidade e qualidade à comunidade. A aposta na melhoria contínua tem sido uma constante ao longo destes 18 anos, consolidando a unidade como um pilar essencial na prestação de cuidados de saúde na região.

Coordenada pelo médico Pedro Alves, especialista em Medicina Geral e Familiar, a USF D. Sancho I presta assistência a mais de 11 mil utentes. A equipa é composta por seis médicos, seis enfermeiros, cinco secretários clínicos e três médicos internos, funcionando com base numa missão clara: “proporcionar cuidados personalizados e humanizados, num ambiente de coesão, solidariedade e optimização de recursos”, refere a instituição em comunicado.

O 18.º aniversário da USF D. Sancho I foi uma ocasião para celebrar o percurso da unidade e reforçar o compromisso de continuar a evoluir e a responder às necessidades da população. Durante a cerimónia foi também demonstrada a vontade da USF D. Sancho I de iniciar a actividade de investigação nos cuidados de saúde primários, com o objectivo de tornar a ULS Lezíria pioneira neste âmbito. O evento contou com a presença do presidente da ULS Lezíria, Pedro Marques, do vogal executivo, Hugo de Sousa, e da directora do Serviço de Gestão dos Cuidados de Saúde Primários, Diana Leiria.