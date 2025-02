Abaixo-assinado por mais segurança na Nacional 118 em Alvega e Concavada

partilhe no Facebook

Está a circular um abaixo-assinado a exigir “medidas urgentes de segurança rodoviária na Estrada Nacional 118”, sobretudo entre as localidades de Alvega e Concavada, no concelho de Abrantes. “A falta de infraestruturas adequadas, como passadeiras, lombas redutoras de velocidade e sinalização eficaz, coloca diariamente em risco a vida de residentes, peões e condutores”, lê-se no documento promovido pela CDU.

Dirigido ao presidente da Câmara de Abrantes e ao ministro das Infraestruturas o abaixo-assinado tem como objectivo, referem os seus promotores, “prevenir acidentes e garantir a segurança da população”.