Edifício da antiga assembleia municipal de VFX adaptado para laboratório de restauro

O antigo edifício onde funcionou durante décadas os serviços da assembleia municipal, no centro da cidade de Vila Franca de Xira, vai ser adaptado em laboratório de conservação e restauro.

A abertura do procedimento administrativo para a formação de um contrato de empreitada de obra pública com vista à execução dos trabalhos foi aprovada na última reunião de câmara, representando um investimento de um milhão e 250 mil euros.

A intervenção prevê a reabilitação do antigo edifício situado na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, dotando-o das condições necessárias para os trabalhos de conservação e restauro do espólio dos museus municipais, que hoje em dia acontece na Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria. A nova infraestrutura permitirá, segundo a proposta agora aprovada, melhorar significativamente as condições de trabalho dos técnicos municipais e valorizar a actividade museológica. Além disso, o projecto também vai permitir aumentar o espaço de reservas do Museu do Neo-Realismo, que se encontra adjacente ao edifício a ser reabilitado. A ligação entre os dois imóveis será feita pela fachada posterior.

O novo edifício será estruturado em três pisos: no rés-do-chão terá entrada dos funcionários pelo número 80, um núcleo de escadas de comunicação com os pisos superiores e uma bancada de trabalho. Neste piso, estarão localizadas a Sala de Reserva Museológica e a Sala de Quarentena e Manutenção de Produtos Químicos. No primeiro piso ficará o laboratório de Conservação e Restauro de Objectos de Grandes Dimensões, a chamada área húmida e de lavagem, área administrativa e de pesquisa, além de uma secção destinada a registos fotográficos e documentação. Por fim, o segundo piso contará com o laboratório de conservação e restauro de documentos, uma sala de armazenamento de produtos, sala de higienização de documentos e inventário, uma pequena copa e uma instalação sanitária. A previsão é que, após a conclusão da empreitada, Vila Franca de Xira venha a dispor de uma infraestrutura moderna e adequada para conservar o seu acervo histórico.