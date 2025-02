Empreendedorismo escolar em Alenquer já chegou a 12 mil alunos

Numa década, 12 mil alunos e quase 700 turmas tiveram contacto com a disciplina de empreendedorismo escolar no concelho de Alenquer. No ano lectivo 2024/25 são 1.931 alunos que têm a disciplina de educação para o empreendedorismo nos quatro agrupamentos escolares: Visconde de Chanceleiros, Carregado, Damião de Goes e Abrigada. A disciplina vai desde o 1º ciclo do ensino básico ao ensino secundário profissional, sempre com a missão de promover uma cultura empreendedora em contexto escolar.

Para assinalar os dez anos da disciplina, alunos, professores, encarregados de educação, empresas e autarcas estiveram reunidos no Museu João Mário para um seminário. O presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes, marcou presença e destacou o papel das autarquias na educação. “Ter um projecto como este, que perdura há 10 anos, é um facto invulgar e precisamos deles em todo o país. Representa muito trabalho por parte das escolas e da parte da autarquia de Alenquer. Através de uma disciplina como Educação para o Empreendedorismo podemos perspectivar uma escola diferente”, disse.

O projecto de empreendedorismo nas escolas é tido como uma boa prática a seguir. O director de Serviços de Projectos Educativos da Direcção-Geral da Educação, José Carlos Sousa, moderou um dos painéis a debate e garantiu que é importante que os miúdos não tenham medo e vergonha de errar. O vereador Paulo Franco, com o pelouro do empreendedorismo e cidadania, fez um balanço da aposta municipal numa disciplina que por vezes não foi vista da melhor forma. “Queremos que os nossos alunos adquiram as competências que perdurem nas suas vidas, com a ajuda sempre importante dos pais e alunos. Agradeço às direcções da escolas pela forma como se envolveram e pelo compromisso que tiveram”, sublinhou o autarca.

O empreendedorismo em Alenquer fez com que 10 ideias dos concursos promovidos em contexto escolar já passassem da sala de aula à prática, com jogos, livros e até alimentos.