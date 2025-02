Escolas primárias da Golegã e Azinhaga com obras nos telhados

As escolas básicas da Golegã e Azinhaga vão ser intervencionadas ao nível da cobertura, a partir de 25 de Fevereiro. Embora esteja prevista uma intervenção profunda na escola da Golegã, com financiamento europeu, a intervenção do município urge devido ao problema das infiltrações que geram problemas nos tectos falsos, que estão danificados e a cair. A informação foi deixada pelo vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, em reunião de câmara.

A autarquia vai investir cerca de 7 mil euros na escola da Golegã, onde chove, e cerca de 2 mil euros na escola da Azinhaga. Diogo Rosa aproveitou para dar conta de que a segunda fase das obras na Escola Básica e Secundária Mestre Martins Correia arranca depois da Páscoa, sendo o mobiliário retirado no decorrer da pausa lectiva. A segunda fase tem um investimento de cerca de 1 milhão e 843 mil euros e abrange os blocos C, D, pavilhão, campo de jogos e restante espaço exterior, bem como a substituição de todo o mobiliário escolar.