Estabelecimento Prisional de Tomar oferece concerto nos seus 130 anos

A Orquestra Sinfónica do Exército vai realizar um concerto gratuito, no dia 7 de Março, no Cineteatro Paraíso em Tomar. Os bilhetes podem ser recolhidos no próprio dia na bilheteira da sala. O evento promovido pelo Estabelecimento Prisional de Tomar está inserido nas comemorações do seu 130º aniversário e conta ainda com um seminário em torno do tema Ressocialização e Reinserção - Uma ponte para o futuro, que vai decorrer a 12 de Março, pelas 15h00, no Convento de Cristo.

Ainda no âmbito das comemorações, decorreu no dia 7 de Fevereiro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, a sessão solene que marcou os 130 anos da fundação do Estabelecimento Prisional de Tomar, presidida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão. O Estabelecimento Prisional Militar, na altura com o nome de Presídio Militar, foi fundado em 1885 em Santarém e transferido para Tomar em 2001, para as instalações da Casa da Reclusão de Tomar.