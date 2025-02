Santarém prepara abertura de duas creches públicas

Novas valência para a infância vão nascer por iniciativa do município na Moçarria e na escola de São Salvador, que vai ser reaberta no centro histórico de Santarém.

A Câmara de Santarém vai criar a primeira creche municipal na Moçarria, em instalações onde tem funcionado uma escola. A informação foi divulgada pelo presidente do município, João Leite (PSD), na reunião do executivo de 24 de Fevereiro. O objectivo é que o novo equipamento, destinado a crianças até aos 3 anos, entre em funcionamento em Setembro deste ano. A autarquia vai juntar o jardim de infância e o 1º ciclo numa escola da aldeia e a outra será destinada a creche.

O autarca revelou ainda que pretende abrir outra valência de creche na Escola de São Salvador, no centro histórico de Santarém, que o município pretende reactivar após vários anos sem actividade lectiva. As instalações irão ser requalificadas e adaptadas para acolher crianças do 1º ciclo, pré-escolar e creche. João Leite aponta a reabertura para 2026, após conclusão das obras. “Para responder ao feliz crescimento populacional de Santarém e às necessidades das famílias estamos a desenvolver os procedimentos necessários para abrirmos as primeiras creches públicas no nosso concelho”, afirma o autarca.