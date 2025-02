Golegã já tem terreno para 52 fogos a custos acessíveis

A escritura de aquisição do terreno Arneiro de São Martinho por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) foi assinada este mês de Fevereiro e vai permitir a construção de 52 fogos de habitação a custos acessíveis no concelho da Golegã. O terreno, com a área de 1,6 hectares, custou 600 mil euros e o investimento na construção de casas fica perto dos 8 milhões de euros, em 16 T1, 26 T2 e 10 T3).