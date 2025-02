Projecto Banco de Memórias apresentado em Santarém

A Câmara de Santarém e a Cruz Vermelha Portuguesa apresentaram em Santarém o projecto Banco de Memórias, que visa ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo, capacitando-as e assim ajudando-as a transformar as suas vidas. O projecto da Cruz Vermelha fica localizado no Jardim da Liberdade, perto da Sala de Leitura Bernardo Santareno.



O Banco de Memórias foi apresentado em Santarém, na data em que se assinalou o Dia Mundial da Justiça Social, 20 de Fevereiro, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Uma sessão onde participaram o vereador da Câmara de Santarém, Alfredo Amante, o vice-presidente da Cruz Vermelha, José Miguel Leonardo, e o director do Centro Humanitário de Santarém/Cartaxo, Dário Costa, que destacaram a importância da promoção da justiça social através de políticas e acções que dêem resposta a questões como a pobreza, o desemprego, a desigualdade, os direitos humanos, a exclusão social e que desenvolvam mecanismos de segurança social. O momento contou ainda com o testemunho presencial de Pedro Homem do Rosário.

FOTOS – CM Santarém