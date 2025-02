Santana do Mato com abastecimento de água suspenso dois dias

A localidade de Santana do Mato, no concelho de Coruche, fica sem abastecimento de água durante as manhãs dos dias 26 e 27 de Fevereiro, devido a trabalhos de manutenção no subsistema de distribuição. A interrupção ocorre entre as 09h00 e as 13h00 e afecta diversas ruas e caminhos da freguesia.

De acordo com a empresa Águas do Ribatejo, os trabalhos visam melhorar a infraestrutura de abastecimento, garantindo maior eficiência e qualidade do serviço prestado à população.

As zonas afectadas abrangem a Rua das Escolas, Azinhaga do Povo, Rua Comissão de Moradores, Avenida da Liberdade, Caminho do Monte Alegre, Caminho da Herdade do Ferro Novo, Rua 1.º de Dezembro e Rua do Sporting Clube Santanense.

A empresa alerta ainda que, após a reposição do abastecimento, poderão ocorrer episódios de turvação da água.