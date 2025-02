Semana da Educação em Ourém: a máquina faz tudo melhor que nós, mas falha nas emoções

As questões relacionadas com a inteligência artificial (IA) estiveram em foco na IV Semana da Educação em Ourém, iniciativa organizada pelo município. O professor universitário, investigador e especialista em tecnologia educativa, Marco Bento, orador num dos painéis, afirmou que existe um conflito geracional entre professores e alunos devido às novas tecnologias e que a escola está num processo de regressão digital, em que o caminho não deve ser proibir o uso dos ecrãs nas salas de aula, mas sim regular a sua utilização. No Teatro Municipal de Ourém, Marco Bento falou ainda sobre a ameaça da “substituição” de professores por máquinas, referindo que “a máquina faz tudo melhor do que nós, mas falha na questão emocional”.

Na mesma senda, Susana Domingos, professora universitária e coach profissional, afirmou que a inteligência emocional é essencial na educação das crianças e traz benefícios, pois “melhora a comunicação, favorece relacionamentos saudáveis e desenvolve a resiliência”. A oradora referiu que traz igualmente benefícios para os adolescentes e para os alunos da universidade, ajudando na saúde mental e no desempenho académico. Sobre a relação entre inteligência emocional e inteligência artificial, Susana Domingos afirmou que é mais uma inteligência que temos que saber usar. “Temos que nos saber valer do que nos faz ser diferentes, sem rejeitar”, sublinhou.

O último painel da tarde versou sobre “Coaching para Docentes” e foi dirigido por Lurdes Neves, professora, investigadora e especialista em coaching. Foi discutido o papel do coaching na felicidade educativa, que deverá estar assente numa visão compartilhada e de valorização da inteligência emocional. A oradora abordou os diferentes estilos de liderança, com forte impacto na gestão das relações em sala de aula e com capacidade para a criação de espaços de aprendizagem inovadores e felizes. A IV Semana da Educação do município de Ourém decorreu entre os 10 e 14 de Fevereiro.