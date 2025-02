Unidade de saúde em Fátima funciona provisoriamente em contentores no estádio municipal

Desde 31 de Janeiro que todos os serviços da Unidade de Cuidados de Saúde de Fátima estão a ser prestados nos contentores instalados junto ao Estádio Municipal Papa Francisco, com excepção da consulta de medicina dentária, que decorre no Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, em Cabeço dos Moinhos. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, visitou recentemente as instalações, juntamente com a vereadora Micaela Durão e o chefe do serviço de Acção Social e Saúde, António Castanheira, com o objectivo de avaliar as condições de funcionamento e identificar eventuais necessidades no arranque desta solução temporária.

A mudança das instalações foi planeada em articulação com a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria e implicou o aluguer de 30 contentores, num investimento de 135 mil euros para um período de 12 meses. A medida surge na sequência das obras de requalificação do edifício original, adjudicada à empresa Ergsilva, S.A. por 1,44 milhões de euros, integralmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e contempla, além da ampliação, diversas alterações para cumprimento das novas disposições legais, tais como a criação de espaços de atendimento, vestiários, instalações sanitárias, sala de formação, correcção de patologias nas fachadas, criação de acessos internos e externos aos vários pisos, entre outras modificações.

A proximidade ao Estádio Papa Francisco permitiu também a utilização de várias salas das suas instalações, de forma a garantir a continuidade dos serviços e para melhorar as condições de comodidade, atendimento e de trabalho de determinados serviços de saúde, que têm à sua disposição um ambiente mais adequado às exigências do período transitório, segundo nota de imprensa da autarquia. Além disso, refere o comunicado, uma das paragens do novo serviço de transportes urbanos TUFO, está situada nas imediações do novo local, o que permite aos munícipes uma maior acessibilidade ao serviço de saúde. Apesar da alteração de instalações, o horário de funcionamento da UCS de Fátima mantém-se das 08h00 às 20h00, sem alteração dos contactos telefónicos e electrónicos.