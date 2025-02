Pequenos focos de espuma foram captados em diferentes pontos do rio Almonda, no concelho de Torres Novas. Vereador do Ambiente diz que situação está a ser acompanhada.

Espuma branca no rio Almonda com origem desconhecida

Um cidadão partilhou nas redes sociais um vídeo e fotografias que captavam focos de espuma branca em lugares distintos do rio Almonda, no concelho de Torres Novas. Segundo o mesmo as imagens foram captadas na quarta-feira, 26 de Fevereiro, e são “sinais de poluição” no rio.

Após terem sido partilhadas imagens da espuma branca nas águas do Almonda foram vários os munícipes a demonstrar preocupação com a eventual poluição no rio e a pedir contas às autoridades e autarcas.

O vereador do Ambiente na Câmara de Torres Novas, João Trindade, disse a O MIRANTE que os serviços municipais estavam a acompanhar a situação e que não tinha sido ainda possível identificar a origem da espuma branca. O autarca socialista sublinhou que “o aparecimento de espuma branca não é sinal claro de que possa ser poluição”, podendo até “não ser nada de significativo”.