Estratégias para envolver jovens foram tema na reunião de câmara do Sardoal

Na sessão camarária do Sardoal que se realizou a 19 de Fevereiro foi discutida a importância da participação activa dos jovens no concelho. O tema foi levado a discussão pelo vereador Carlos Duarte, que pediu um ponto de situação do Conselho Municipal da Juventude. O presidente da câmara, Miguel Borges, salientou que a última reunião do Conselho Municipal da Juventude realizou-se em Novembro do ano passado, onde foram ouvidos os jovens sobre “aquilo que pretendem fazer e no que podem ajudar” no plano de actividades da Câmara Municipal. O edil afirmou que não houve muitos jovens presentes na reunião, mas que para além deste órgão o município tem tentado organizar diversas actividades que envolvam a juventude para que se sinta parte da comunidade. “Temos muitas parcerias com a Associação de Pais, parcerias com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e diversas actividades como a viagem pela Europa e o ATL dos Jovens, assim como temos uma ligação estreita, constante e de porta aberta com os jovens do concelho”, referiu.

Para Carlos Duarte é preciso fazer mais do que o que tem sido feito. O autarca referiu que não existem muitas informações sobre as estratégias, reuniões ou actividades realizadas pelo Conselho Municipal da Juventude, o que é preocupante tendo em conta que é um projecto que pode envolver até cinco mil euros de orçamento e que por isso os munícipes devem ter noção das medidas e actividades que estão ou que irão ser realizadas, disse.