Funeral da enfermeira Joana Bento realiza-se esta quinta-feira em Casais de Igreja

Enfermeira no Hospital de Tomar faleceu aos 33 anos. Residente em Assentiz, no concelho de Torres Novas, enfrentava uma depressão.

O funeral de Joana Bento, enfermeira no bloco operatório do Hospital de Tomar que morreu aos 33 anos, vai realizar-se esta quinta-feira, pelas 16h00, na Igreja Paroquial de Casais de Igreja, na freguesia de Assentiz, concelho de Torres Novas. O corpo seguirá depois para o cemitério da mesma localidade.

Joana Bento, que sofria de depressão, faleceu no domingo, 23 de Fevereiro, tendo o óbito sido confirmado no dia seguinte no Hospital de Abrantes. Casada com Rui Pereira, proprietário do Restaurante O Barril, situado em Fungalvaz, na freguesia de Assentiz, onde o casal residia.

A Casa Recreativa e Cultural de Fungalvaz, responsável pela organização do Carnaval naquela aldeia cancelou, anunciando em comunicado, os festejos dessa quadra festiva devido ao falecimento de Joana Bento.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo emitiu um comunicado a comunicar o falecimento da enfermeira que é recordada como alguém que “dedicou a vida ao acto de cuidar”. Uma “profissional exemplar, querida por todos no bloco operatório do Hospital de Tomar”, lê-se na nota de pesar onde o conselho de administração expressa sentidas condolências aos familiares e amigos de Joana Bento.

*Se tem sintomas de depressão ou tem pensamentos de suicídio, utilize o Serviço de Aconselhamento Psicológico, integrado na linha telefónica do SNS 24, através do 808 24 24 24.