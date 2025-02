Mãe de Santarém já tem casa para os quatro filhos

A Câmara de Santarém arranjou uma casa para Maria João Montez, a mãe de quatro filhos menores que dentro de um mês terá de sair da casa onde vive há cerca de cinco anos por rescisão do contrato e aumento da renda de 327 euros para o dobro. A mulher separou-se em Fevereiro de 2024, após uma relação de nove anos, e logo de seguida recebeu o anúncio da rescisão do contrato de arrendamento. A família aguarda a entrega da chave para realizar as mudanças para a nova casa.

Maria João começou a trabalhar aos 13 anos na restauração e só parou em 2023 quando foi despedida por faltar para cuidar do filho de dois anos, diagnosticado nesse ano com uma anemia grave, estando agora mais estável.