Despiste seguido de colisão envolveu uma dezena de viaturas, na A1, em Alhandra. Trânsito está condicionado no sentido sul-norte.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Acidente com uma dezena viaturas corta A1 em Alhandra

O despiste de um veículo ligeiro de mercadorias deu, nesta sexta-feira, 28 de Fevereiro, origem a uma colisão de seis veículos ligeiros de passageiros e três pesados de mercadorias, ao quilómetro 20 da A1, no sentido sul-norte, em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira.

Segundo o Comando Regional da Protecção Civil, e do que se sabe até ao momento, do acidente resultou um ferido grave e seis feridos ligeiros. O trânsito encontra-se completamente condicionado no sentido sul-norte.

O alerta foi dado pelas 12h50 e no local estão os Bombeiros de Alverca do Ribatejo, de Vila Franca de Xira, Vialonga, INEM, Brisa e Brigada de Trânsito.