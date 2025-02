Alenquer assina carta de compromisso para defesa do património geológico

O município de Alenquer assinou, em conjunto com a Associação Geoparque Oeste, o memorando de entendimento e carta de compromisso para a defesa do património geológico. As partes comprometem-se a valorizar o património geológico, obedecendo a uma estratégia de desenvolvimento sustentável.

O trabalho com o propósito de ver o território do Oeste de Portugal valorizado arrancou, para Alenquer, ainda em 2021 com a constituição de uma equipa multidisciplinar do município e a recolha de informação. Nesse ano, foi assinado o primeiro protocolo de colaboração entre o Geoparque Oeste e o município de Alenquer, que passou a ser parceiro e a ter assento nas reuniões de direcção do Geoparque Oeste. Em 2024 passou a membro de pleno direito.

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), aplaudiu o esforço conjunto da última quase meia década que culminará, se todos os trâmites forem cumpridos, com a submissão da candidatura no último trimestre de 2025. Em 2026, a candidatura será avaliada e espera-se que tenha luz verde para que Alenquer, tal como Óbidos, passem a integrar o Geoparque Mundial da UNESCO.

O Geoparque Oeste nasceu em 2017 e conta actualmente com a integração dos concelhos de Alenquer, Óbidos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras. Em Março de 2024, o Geoparque Oeste obteve o reconhecimento oficial de entrada para a rede de Geoparques Mundiais da UNESCO, tornando-se o sexto em Portugal a obter a distinção, depois do Geoparque Naturtejo, do Geoparque Arouca, do Geoparque Açores, do Geoparque Terras de Cavaleiros e do Geoparque Estrela.