Desfile de Carnaval em Santarém foi antecipado por causa da greve da função pública

O facto do desfile de Carnaval, em Santarém, ter sido realizado à chuva gerou muita polémica com protestos de vários pais. Fonte da autarquia explica que a chuva estava prevista para mais tarde e que o desfile teve de ser antecipado um dia devido à greve dos professores.

Foram muitos os comentários negativos ao facto do habitual desfile de Carnaval das escolas de Santarém se ter realizado na quinta-feira, 27 de Fevereiro, dia em que estava prevista muita chuva. Fonte oficial da Câmara Municipal de Santarém explica, em declarações a O MIRANTE, que o desfile teve de ser antecipado um dia devido à greve dos trabalhadores da função pública, que acabou por fechar várias escolas do país. A paralisação, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), abrangeu sobretudo os assistentes operacionais das escolas.

A mesma fonte explica ao nosso jornal que o corso começou por volta das 10h00 e que estava previsto terminar por volta das 11h30. As previsões indicavam que a chuva só iria aparecer por volta das 12h00, “daí termos optado por manter a iniciativa”.