Desfile de Carnaval levou personagens de contos infantis às ruas de Coruche

A iniciativa, promovida pelo município, culminou com espectáculos de circo no Parque do Sorraia, prolongando a magia ao longo do dia de quinta-feira, 27 de Fevereiro.

As ruas de Coruche foram invadidas por um mar de cores, fantasia e personagens saídas dos contos de fadas. O desfile de Carnaval, intitulado “Histórias de Encantar”, reuniu cerca de 900 crianças de instituições de ensino do concelho, que percorreram a vila vestidas como Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Capuchinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, entre outros protagonistas das histórias infantis.

O cortejo teve início na Praça da Liberdade, pelas 10h00, e seguiu um trajecto de aproximadamente 500 metros até à Praça de Água, onde a festa continuou. A alegria dos pequenos foliões contagiou a comunidade, que se juntou às celebrações, enchendo as ruas de Coruche de sorrisos e aplausos.

Após o desfile, a animação prosseguiu no Parque do Sorraia com um espectáculo circense da companhia Dallas, que trouxe acrobacias e momentos de surpresa. Durante a tarde, às 14h30, houve uma nova sessão dedicada às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, reforçando o carácter inclusivo do evento.