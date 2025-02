Petição em Arruda dos Vinhos reclama mais segurança na EN 248

Foi entregue na última semana na Câmara de Arruda dos Vinhos uma petição popular, assinada por 424 pessoas, pedindo que sejam implementadas com urgência medidas que minimizem o risco de acidentes graves na Estrada Nacional 248, que liga o concelho de Arruda dos Vinhos ao de Vila Franca de Xira.

O documento foi entregue por Marco Freitas, um dos assinantes do documento, que justifica a preocupação popular devido ao recente acidente que vitimou um jovem ciclista de 17 anos e deixou um outro, com a mesma idade, em estado crítico no hospital, onde ainda se encontra. Além disso também uma criança de 10 anos, que ia dentro do automóvel que se despistou e embateu nos dois ciclistas, sofreu ferimentos graves.

“Foi uma coincidência triste de estar no sitio errado à hora errada mas a verdade é que esta via oferece condições perigosas e propícias a acidentes que se repetem com frequência e há muito precisa de reparação”, notou o munícipe, para quem é urgente a criação de soluções que melhorem a segurança rodoviária no local. Os cidadãos identificaram três pontos críticos em que a velocidade excessiva dos condutores e as más condições do piso criam um risco elevado para quem ali circula: o cruzamento da EN248 junto da ponte da laje, onde aconteceu o trágico acidente; a saída da nova variante de Arruda para a rotunda dos quatro caminhos; e a descida das Cardosas em direcção a Arruda dos Vinhos.

“Solicitamos ao executivo camarário, através do presidente e do conselho municipal de segurança, que implementem medidas de mitigação de risco nos locais identificados, instalação de bandas sonoras, lombas redutoras de velocidade e semáforos com radar para reduzir a velocidade nestes locais críticos. São soluções simples e eficazes”, defendeu Marco Freitas.

Infraestruturas de Portugal nega intervenção

O presidente do município, Carlos Alves (PS), garante que a segurança rodoviária é uma prioridade e que o executivo tem feito um esforço para assegurar esse reforço, mas apenas nas estradas que são da sua competência. Um desses exemplos em que a gestão é municipal é o pequeno troço entre a rotunda de acesso à A10 e a ponte da Laje, onde Carlos Alves garante que irão ser colocados novos semáforos com controlo de velocidade. No caso da restante EN248, a responsabilidade das intervenções cabe à empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP). “Todos lamentamos o acidente que aconteceu e posso garantir-vos que estamos todos alinhados na necessidade de se fazer ali uma intervenção”, assegurou.

O autarca deu nota de um e-mail enviado para a IP pedindo uma melhoria da segurança no local, mas o município recebeu uma resposta pouco satisfatória, com a IP a dizer que os dados de que dispõe não justificam uma intervenção no local. “Por isso pediram-nos que lhes enviemos dados sobre acidentes que refiram com o máximo detalhe possível o dia, hora, local, sentido, viaturas envolvidas, condições atmosféricas, número de vítimas, entre outros, para eles poderem reanalisar o assunto”, lamenta Carlos Alves. O autarca agradeceu o abaixo-assinado dos moradores, que permitirá dar peso à reivindicação municipal. “É uma situação trágica que lamentamos mas não podemos intervir naquela estrada por não ser nossa. Infelizmente estamos nas mãos da IP”, criticou o autarca.