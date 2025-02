Posto de saúde em Vale da Pedra reabriu com instalações renovadas

A Extensão de Saúde de Vale da Pedra, integrada na Unidade de Saúde Familiar (USF) D. Sancho I, no concelho do Cartaxo, foi reaberta depois de ter estado encerrada durante aproximadamente um ano para obras de intervenção. A unidade retoma agora o atendimento à população com instalações renovadas e uma nova equipa de profissionais de saúde. A Extensão de Saúde de Vale da Pedra presta assistência a cerca de dois mil utentes e reabre com uma equipa multidisciplinar, composta por uma médica, uma enfermeira e uma assistente técnica.

As novas instalações foram modernizadas para proporcionar um ambiente funcional e adequado ao atendimento dos utentes e ao desempenho das actividades dos profissionais de saúde, garantindo melhores condições para a prestação de cuidados de qualidade. A intervenção representou um investimento de aproximadamente 65 mil euros, financiados pela Câmara Municipal do Cartaxo. A Junta de Freguesia de Vale da Pedra também contribuiu financeiramente para a reabilitação do espaço, reforçando o seu compromisso com a melhoria dos serviços de saúde na região.

Além do coordenador da USF D. Sancho, Pedro Alves, especialista em Medicina Geral e Familiar, estiveram presentes na cerimónia de reabertura o presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, a enfermeira directora, Fátima Lopes, o vogal executivo Hugo de Sousa, e Diana Leiria, directora do Serviço de Gestão dos Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria. Marcaram também presença o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, o vice-presidente Pedro Reis, a vereadora Maria de Fátima Vinagre, bem como o presidente da Junta de Freguesia de Vale da Pedra, José Belo.