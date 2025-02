Urgências pediátricas do Hospital VFX fecham à noite e fins de semana

As urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira vão passar a encerrar à noite e aos fins de semana e os autarcas dos cinco concelhos da área de influência da unidade de saúde, gerida por Carlos Andrade Costa, repudiam a decisão e exigem uma intervenção urgente do governo.

Num comunicado hoje divulgado, os autarcas dos municípios da área da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo - Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente manifestam-se surpreendidos com a decisão, que foi anunciada numa reunião com o presidente da ULS, Carlos Andrade Costa. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, explica que a decisão foi comunicada aos autarcas numa reunião na quarta-feira e que a justificação apresentada foi a da falta de médicos. "Até agora elas [urgências pediátricas] estiveram sempre abertas e, se isto acontecer, as pessoas desta área terão de se deslocar aos hospitais centrais", lamentou o autarca, adiantando que o encerramento deverá ocorrer durante o mês de Março, mas que o presidente da ULS não precisou uma data. No documento hoje divulgado, os autarcas manifestam a "extrema preocupação com o crescente degradar dos serviços de atendimento às populações", que já estão prejudicadas com o funcionamento intermitente das urgêcias de obstetrícia e ginecologia no Hospital Vila Franca de Xira.

