A Câmara Municipal de Alenquer aprovou um protocolo com a Águas do Tejo Atlântico para estudar a reutilização da água. O objectivo é reduzir a pressão sobre os recursos hídricos e promover a sustentabilidade.

Alenquer e Águas do Tejo Atlântico firmam protocolo para reutilização de água

A maioria socialista na Câmara de Alenquer aprovou, em reunião do executivo municipal, a proposta de celebração de um protocolo de entendimento com a Águas do Tejo Atlântico (AdTA) para reutilização da água proveniente das fábricas de Água de Alenquer e de Porto da Luz.

O acordo visa estabelecer as bases para a colaboração entre a AdTA e o Município de Alenquer para realizar um estudo de viabilidade, incluindo análises técnicas e económico-financeiras, relativo ao fornecimento de água para reutilização.

Segundo o executivo, o protocolo vai contribuir para a redução da pressão sobre os recursos hídricos e alinha-se com os princípios da economia circular e da adaptação às alterações climáticas, promovendo a utilização segura e sustentável da água reutilizada para rega hidroagrícola e usos urbanos.

O vereador da CDU, Ernesto Ferreira votou contra a proposta, uma vez que o executivo ainda não cumpriu a proposta aprovada em reunião de câmara e que diz respeito a clarificar se juridicamente existe a possibilidade legal da câmara reaver meio milhão de euros da parte da AdTA, valor que tem de pagar à Águas de Alenquer.

O vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques absteve-se na votação.