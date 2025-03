Assalto no Novo Banco de Samora Correia continua em investigação

Passaram quase 300 dias desde que três homens conseguiram roubar 300 mil euros do cofre da agência bancária do Novo Banco, em Samora Correia. Nunca antes houve registo de um furto desta dimensão na zona. Com acção digna de um filme, foi em 10 de Maio do ano passado que, entre as 9h00 e as 9h30, os ladrões concretizaram um assalto de milhares de euros na movimentada Avenida O Século.

Armados, de cara tapada e com fatos brancos descartáveis, a dupla de assaltantes entrou pela dependência bancária e dirigiu-se ao cofre onde funcionários estariam a colocar dinheiro. Seis funcionários e um cliente foram obrigados a permanecer nas instalações sanitárias do banco e um terceiro elemento, igualmente de rosto coberto, aguardou pelo consumar do roubo, no exterior, ao volante de uma viatura Mercedes com matrícula espanhola, de cor cinzenta, na rua lateral da agência.

Cerca de uma semana depois do furto, a Judiciária não descartava a hipótese do assalto ter sido premeditado entre os assaltantes e alguém próximo da instituição bancária, especialmente por o mesmo ter decorrido no dia seguinte ao feriado municipal. Por esse motivo haveria mais dinheiro do que o habitual, pois ainda não tinha sido recolhido. Fonte policial indicou, posteriormente, que foram encontrados vestígios que poderiam ajudar na identificação de um dos criminosos.

Mas entre Maio do ano passado e Fevereiro deste ano pouco ou nada se soube e a Polícia Judiciária, questionada por O MIRANTE, continua a não avançar novos dados porque a investigação ainda não terminou. “Não podemos divulgar qualquer detalhe sobre o caso enquanto decorrer a investigação”, justifica fonte da PJ contactada pelo nosso jornal, recusando-se a avançar quaisquer pormenores ou mesmo a fazer um ponto de situação.

De nada valeu o cerco policial das autoridades a Samora Correia, logo após o alerta, naquela que é a rua mais movimentada da cidade. Os larápios colocaram-se em fuga circulando em contramão na Rua Almirante Cândido dos Reis e para não arriscarem serem apanhados acabaram por abandonar a viatura e terão roubado outro carro para fugir. Até hoje as autoridades continuam a perseguir o rasto de um caso que não conheceu mais avanços.