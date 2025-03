Autarcas e população de VFX lançam abaixo-assinado contra vacaria na Granja

A luta da comunidade da Granja, em Vialonga, contra a instalação de uma exploração pecuária às portas da aldeia continua e agora com a ajuda da Câmara de Vila Franca de Xira, que lançou um abaixo-assinado contra o processo.

O objectivo do documento é dar peso à reivindicação popular contra a exploração e foi assinado por todos os vereadores do executivo e o presidente da Junta de Vialonga, que também já tinha admitido recorrer à justiça para travar a instalação da exploração. É intenção do município com o abaixo-assinado pressionar o Ministério da Agricultura e Pescas e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) a recuar nas autorizações concedidas à exploração.

“Depois do presidente da Assembleia de Freguesia de Vialonga o assinar vamos entregar o documento na Sociedade Recreativa da Granja para que também a população nos possa acompanhar”, informa o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira. O autarca voltou a garantir que não compete à câmara o licenciamento da exploração.

Já o vereador da CDU, Nuno Libório, disse lamentar na última reunião de câmara que o documento saiba a pouco.

